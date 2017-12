Nachts im Museum

Bei einem Bier oder einem Cocktail Tierpräparate begutachten und tanzen? Genau das kann man im Naturhistorischen Museum in Bern seit einigen Jahren tun: Die Bar der toten Tiere hat am Dienstag wieder aufgemacht. Im Gegensatz zu früher gibt es sie nur noch während einer Woche im Jahr. «Es war eine Belastung fürs Haus, die Bühne und Bar auf- und wieder abzubauen», erklärt Simon Jäggi, Mitinitiant der Bar und Kommunikationsbeauftragter des Museums. Zudem hätten die Anlässe jeweils freitags stattgefunden. Am Samstagmorgen musste das Museum geputzt und piekfein wieder die Pforten für die Besucher öffnen.

Rekordzahlen im Jahr 2012

Grundsätzlich ist die Bar für das Museum ein Erfolg, wie den Jahresberichten zu entnehmen ist. Rekordzahlen wurden etwa 2012 verzeichnet, denn die Bargäste werden auch als Museumsbesucher gezählt. Laut Jäggi können dies pro Abend an die 1000 Per­sonen sein. Von so vielen Gästen träumen wohl viele Berner Bars. Wenn die Leute allerdings durch ein ruhiges Quartier wie das Kirchenfeld pilgern, sind Probleme vorprogrammiert. «Wir haben immer mit unseren Nachbarn kommuniziert und nachgefragt, ob der Lärm erträglich sei. Als es nicht mehr ging, haben wir den Haupteingang zugemacht und benutzen nun denjenigen an der Helvetiastrasse», sagt Simon Jäggi. Die Bemühungen um weniger Nachtlärm lässt sich das Museum auch etwas kosten: Sicherheitsleute patrouillieren im Aussenbereich.

«Wir wurden schlicht überrannt.»Christoph Beer, Direktor

Anderes Publikum

Eine Bar in einem Museum ist nicht jedermanns Sache. Dessen ist sich Jäggi bewusst. «Die Leitung steht voll und ganz dahinter.» Sein Vorgesetzter und Direktor des Museums, Christoph Beer, bestätigt auf Anfrage: «Wie oft bei Neuem waren einige unserer Mitarbeiter skeptisch. Aber die Zusammenarbeit mit dem Präparator und den Eventmachern funktioniert sehr gut.» Mit der Bar hole man Publikum zwischen 18 und 35 Jahren ins Haus, das wohl nie das Museum besuchen würde. «Und alle Gäste begreifen, dass dies keine normale Bar ist und die einzigartigen Präparate nicht ersetzbar sind», sagt Simon Jäggi.

Musik, bis die Vögel fallen

Die Bar sei als Pilotprojekt gestartet, dann sei man überwältigt worden. In einer Silvesternacht beispielsweise feierten bis zu 900 Leute. «Wir wurden schlicht überrannt», gibt Beer zu.

Eine Ex-Mitarbeiterin erinnert sich, wie die Partys Auswirkungen auf die Präparate hatten: «Von den Vibrationen sind auch Vogelpräparate und Eier von den Ästen gefallen.» Laut Beer habe man die Vitrinen dann so präpariert, dass dies nicht mehr passieren könne.

Dass die Bar nun an weniger Abenden geöffnet ist, hat mehrere positive Nebeneffekte: «Sie ist etwas Besonderes, und die Leute kommen», freut sich Jäggi. Und fürs Personal halte sich der Aufwand in Grenzen.

Auch wird die Bar in besser geeigneten Räumen durchgeführt. Die Gäste hätten über Hitze und Lautstärke geklagt. «Viele kommen, um zu reden, andere zum Tanzen. Deshalb haben wir jetzt auch zwei Räume, damit alle glücklich sind», so Jäggi.

Ein Augenschein vor Ort zeigte: Die Bar, die heuer vor allem auf Berner Sirup, Wodka, Bier und Tee setzt, war beliebt, die Tanzfläche voll. Die Gäste «schwoften» durch die Ausstellung «C’est la vie», beschenkten Fremde mit Wichtelgaben und tanzten eng umschlungen zu Kuschelrock in der Afrika-Ausstellung.

Bar der toten Tiere: täglich bis 30. Dez. 2017, 21­–2 Uhr. Eingang über die Helvetiastrasse. (Berner Zeitung)