Nachrichtendienst überwacht Linke

In der Folge verlangten verschiedene Basler Parteien und Politaktivisten sowie eben Juso und AL Bern Einsicht in ihre Staatsschutzakten. Daraus geht offenbar hervor, dass der NDB die Organisation von friedlichen Kundgebungen, Facebook-Einträge von Gewerkschafterinnen oder die Bewegungen von Juso-Parteimitgliedern verzeichnete. Laut WOZ sind zwar weder die AL noch die Juso in der Extremistendatenbank verzeichnet. Die AL werde in ihrer Akte jedoch fälschlicherweise als Organisatorin einer Demo bezeichnet. Und wie der «Bund» am Donnerstag online berichtete, sind bei der Juso etwa Reden an Protesten gegen AKW festgehalten worden.

Die Juso fordern die Aufarbeitung der Überwachungsfälle durch eine unabhängige Kommission, wie sie am Donnerstag mitteilten. Auch die Grünen Schweiz verlangen eine Untersuchung. Die Aufsichtsbehörden sollten die «nötigen Kontrollen beim Nachrichtendienst einleiten und eruieren, wie die Überwachung und Fichierung überhaupt zustande kommen konnte», schreiben sie in einer Mitteilung.