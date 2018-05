Nachhaltige Newcomerinnen

Sandra Soltermann trägt ein rotes Blusenkleid, in dem sie sowohl lässig wie chic aussieht. Es ist ein Stück aus ihrer aktuellen Kollektion, die sie erstmals an der Modeschau «Loufmeter» präsentieren wird. Im Schweizerhof haben sich alle Beteiligten versammelt und stehen den Medien Rede und Antwort.

Soltermann hat ihr Label Etris 2016 gegründet. Etris bedeute auf Griechisch so viel wie Symmetrie, führt sie aus. Das sei im eigentlichen wie im übertragenen Sinn zu verstehen. «Mir ist es wichtig, mit all meinen Mitarbeitenden auf Augenhöhe zu kommunizieren», so die 44-Jährige.

Ihre Kleider lässt sie bei einem Familienbetrieb im Tessin produzieren. Stoffe und Materialien müssen alle Gots-zertifziert sein, das heisst: dem Global, Organic Textile Standard entsprechen. Ihr gehe es auch darum, dem Image des «viereckigen T-Shirt aus Biobaumwolle» etwas entgegenzusetzen. Ästhetik und Ethik stellten je länger, desto weniger einen Widerspruch dar.

Vom Tanz zur Mode

Soltermann nähte bereits als Kind gern. «Meine Grossmutter war Schneiderin und hat mich geprägt.» Ihre erste Liebe allerdings war der Tanz. Sie habe sich in New York bei der Tanzkompanie von Merce Cunningham ausbilden lassen.

Nach Ablauf ihres Visums tanzte sie in verschiedenen Ensembles, unter anderem in Holland und Senegal. In diesen Projekten habe sie jeweils nicht nur getanzt, sondern auch die Kostüme gemacht. Der Tanz prägt ihr modisches Schaffen bis heute: «Man muss sich in meinen Kleidern gut bewegen können», sagt sie.

Für ihre aktuelle Kollektion hat sie sich von ihrer jüngsten Tochter inspirieren lassen. Gemeinsam hätten sie Sternschnuppen angeschaut, was die Kleine unglaublich fasziniert habe. So kam Soltermann auf die Idee, sich bei ihrer Kollektion von den Farben des Universums beeinflussen zu lassen.

Entstanden sind nach Planeten und Sternen benannte Kleider. Darunter etwa ein Deuxpièces, das aus schwarzer, dunkelblauer und violetter Leine gewoben ist. Es schimmere ein wenig wie die Flügel von Insekten, verrät Soltermann.

Gegen Ausbeutung

Auch die 29-jährige Tabitha Wermuth ist auf Umwegen zur Mode gekommen. Sie wollte ursprünglich Psychologie studieren, entschied sich aber schliesslich für eine Ausbildung zur Bekleidungsgestalterin. Ohne fixes Ziel im Kopf, wie sie sagt. Schliesslich machte sie ein Praktikum in Berlin im Atelier Wesen, wo sie arbeitete und Erfahrungen sammelte.

Nach dem Berlin-Aufenthalt wollte Wermuth etwas Eigenes machen. Unter ihrem Namen gestaltet und produziert sie im Atelier in Wabern minimalistische Kleidung. Ihre zweite Kollektion kann sie nun im Rahmen von «Loufmeter» präsentieren.

Das Thema Nachhaltigkeit ist auch ihr ein besonderes Anliegen. «Mir ist wichtig, dass niemand ausgebeutet wird.» Von der Berner Designstiftung hat die Newcomerin einen Zustupf bekommen, ansonsten finanziert sie sich mit einem Brotjob im Verkauf.

Zum heutigen Anlass trägt auch Wermuth ihr eigenes Design. Es ist eine raffinierte graue Hose, die sie mit einem Pullover mit sogenannten Raglanärmeln kombiniert.

Das Schrille sucht man in ihrem Design vergeblich. Sie setzt auf natürliche Zurückhaltung. Einen Namen hat ihre Kollektion nicht, aber sie habe einen Spaziergang über einen Markt in Südfrankreich im Kopf gehabt. Entstanden sind Kleider, die einladen zum Flanieren. Entspannt und unprätentiös.

Start der Modeschau: Samstag, 26. Mai, 14 Uhr, Kornhausplatz. Modeverkauf: 11–20 Uhr im Kornhausforum. Zusätzlicher «Loufmeter»-Verkauf im Globus: 28. 5.–9. 6. (Berner Zeitung)