Nach der Politik die Party

Am Samstagabend traten an der Tour de Lorraine in 17 Lokalen 34 Bands auf. Vorverkauf für die Tickets gab es traditionsgemäss keinen und das OK des Festivals motivierte mit dem Spruch: «Kommt früh, bleibt lange.» Die Warteschlange vor dem Q Hof in der Lorraine, einer der vier Ticketsstände, war deutlich kürzer als in anderen Jahren und viele der Besucher blieben nach dem Bändelkauf nicht auf der Gasse. Gegen 22 Uhr starteten die Konzerte und auch die 18. Ausgabe dauerte bis in die Morgenstunden.

Ab 25 Franken war der Berner Nachtmensch dabei. Der Erlös aus dem Ticketverkauf wurde früher für die Anti-WEF-Demo eingesetzt. Heute fliesst er in soziale Projekte. Bereits am Donnerstag startete die 18. Ausgabe und ging am Freitag und Samstag mit Filmen, Theater und Workshops weiter.