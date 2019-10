Nach der Krise mehr Besucher

Von aussen sieht Johns kleine Farm aus wie jedes andere Bauernhaus. Nur durch ein grosses Schild wird klar, dass sich hinter dem Gebäude ein Zoo befindet. Ein langer Flur führt durch das ganze Haus, es riecht nach Tierfutter. Am Ende des Flurs führt eine Tür in die Küche, wo Betriebsleiter John David Bauder zusammen mit einer Mitarbeiterin Gemüse rüstet. Bevor der Zoo öffnet, wird das Futter für die Tiere vorbereitet. Bauder erwartet einen eher ruhigen Start in die Woche: «Wir hatten viele Besucherinnen und Besucher am Wochenende.»