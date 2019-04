Nach dem Eklat im Oberland: Unia-Chefin erklärt sich

In Thun kam es am Wochenende zum Eklat. Der Präsident der Unia Berner Oberland wurde abgewählt und hat Sie mit Kritik eingedeckt. Wie konnte es so weit kommen?

Vania Alleva: Im Berner Oberland herrscht seit einem Jahr eine schwierige Situation. Ausgangspunkt war der Rücktritt des Leiters der Oberländer Unia-Einheit. Zum ersten Mal in unserer Geschichte scheiterten wir bei der Suche nach einer Nachfolge. Dann setzte sich der Regionalpräsident über unsere Regeln hinweg und liess eine Wahl durchführen, obwohl niemand offiziell vorgeschlagen war.