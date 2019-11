Mehrere Unfälle – kilometerlanger Stau auf der A1

Der Touringclub der Schweiz (TCS) meldete am frühen Mittwochabend auf der Autobahn A1 zwischen Weyermannshaus und Kirchberg 20 Kilometer Stau und einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde. Grund dafür sei ein vorangegangener Unfall.

Der Rückstau wirkt sich offenbar auch auf das Strassennetz in der Stadt Bern aus, wie ein Tweet von Bernmobil erahnen lässt:

13.11.2019, 17:18 Uhr: Auf den Linien 3, 6, 7, 8, 9, 9B, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31 und 160 ist infolge eines Unfalls auf der Autobahn A1 mit Verspätungen und Kursausfällen zu rechnen. Dauer: unbestimmt. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) November 13, 2019

Eine Nachfrage bei der Kantonspolizei Bern ergibt, dass bereits um 15 Uhr bei der Ausfahrt Kirchberg zwei Lastwagen in Fahrtrichtung Zürich zusammengestossen sind. Die Normalspur war rund drei Stunden lang gesperrt, was insbesondere in der Feierabendzeit zu massiven Rückstaus geführt hat. Die Unfallstelle sei inzwischen geräumt.