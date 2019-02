Die Kantonspolizei Bern hat ihre Ermittlungen zu verschiedenen Zwischenfällen rund um den Cupfinal 2018 in Bern zwischen den Young Boys und dem FC Zürich abgeschlossen. Wie sie am Mittwoch mitteilt, wurden insgesamt zehn Männer im Alter zwischen 20 und 38 Jahren angezeigt. Drei Männer waren noch am Spieltag angehalten worden, sieben weitere konnten mittlerweile identifiziert werden.