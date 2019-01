Per Mail verabschiedete sich Graf am Montag von seinen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern. Bemerkenswert ist der Abgang, weil er kurz nach dem abrupten Aus von Martin Bachofner erfolgt. Bachofner war ab September 2017 Vorsitzender der siebenköpfigen Geschäftsleitung in der neu formierten Tourismusorganisation. Am letzten Dienstag wurde er vom Verwaltungsrat per sofort freigestellt.