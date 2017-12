Nach 10 Jahren Opposition: Regierung wird gestürzt

Ab dem nächsten Jahr ist Lyss um ein Ausgehlokal ärmer: Am 5. Mai feiern die Betreiber der Opposition im Industriering Nord ihre Abschlussparty. «Zehn Jahre sind genug», sagt Armin Wasserfallen, Präsident des Vereins Opposition Lyss. Warum? Er nennt verschiedene Gründe. So würden Livekonzerte immer weniger besucht. «Und wenn am Schluss bloss fünf Leute im Publikum stehen, ist das sowohl für uns als auch für die Bands demotivierend», sagt er.

Die Leere gefüllt

Die Opposition ist nicht bloss ein Konzertlokal, sondern auch eine Bar, eine Spielhalle und ein Ort, an dem sich Freunde treffen können. Entstanden ist sie quasi aus der Not heraus, als nämlich der Joy’s Club in Lyss nach den Hochwassern von 2007 geschlossen wurde und eine Gruppe von Freunden damit ohne Stammlokal verblieb. «Zu jener Zeit gab es in Lyss nichts», sagt Wasserfallen – die neue Kufa war noch nicht gebaut, und auch das Hospitium, in dem heute ebenfalls Veranstaltungen stattfinden, war noch nicht in Betrieb.

Die Freunde gründeten einen Verein und fanden am Industriering 7a ein neues, mit 2500 Franken Miete pro Monat nicht ganz günstiges Daheim. Im Rahmen einer Sammelaktion kam das nötige Startkapital für die Einrichtung zusammen, und dank vielen Stunden Fronarbeit eröffnete die Opposition bereits einen Monat nach der Schlüsselübergabe – am 2. Mai 2008.

Den Namen Opposition leiteten die Vereinsmitglieder von der damaligen Eigenpositionierung der SVP ab. Als Opposition zum Lysser Kulturbetrieb sehe man sich aber nicht: «Wir sind alle Freunde», sagt Armin Wasserfallen über die Beziehung zu Kufa oder Hospitium-Lounge. Man komme einander nicht ins Gehege und stimme grössere Anlässe aufeinander ab.

Ursprünglicher Zustand

Am 5. Mai soll zum Abschied die Bar ausgetrunken und die Regierung definitiv gestürzt werden: Der Hausdrink «Regierung» ist das Markenzeichen der Opposition, ein deftiger Mix aus sieben verschiedenen Zutaten.

Nach der letzten grossen Party ist für die Vereinsmitglieder viel Arbeit angesagt, denn sie müssen das Lokal wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen. Der Verein bleibt bestehen: «Wir wollen uns weiterhin kulturell betätigen», sagt Wasserfallen, in welche Richtung, sei aber noch offen. Eine Option wäre, Anlässe in der Kufa zu organisieren. Auch der Stand am Lyssbachmärit wird weiterhin betrieben.

Vorerst ist aber Feiern angesagt: «Jetzt lassen wir nochmals richtig die Sau raus», sagt Armin Wasserfallen. (Bieler Tagblatt)