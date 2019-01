Am vergangenen Donnerstag ist in Reconvilier ein lebloses Neugeborenes aufgefunden worden. Die Ermittlungen der Polizei und rechtsmedizinische Untersuchungen zur genauen Todesursache des Babys laufen seither auf Hochtouren.

Nun liegen erste Erkenntnisse vor: Bei der Frau, welche am Freitag ermittelt worden ist, handelt es sich um die Mutter des Kindes. Die junge Frau sowie ein Mann waren gleichentags durch die Kantonspolizei Bern angehalten worden. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft; die Frau wurde in die Obhut einer geeigneten Institution übergeben, um ihr eine ärztliche Behandlung zu ermöglichen.