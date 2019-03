Der Erlacher Fotograf Jaquemet hat sich mit Schwarzweiss-Aufnahmen einen Namen gemacht. In New York will er sich auf seine Experimente als Maler konzentrieren. Pamela Méndez sucht in der US-Metropole Material für ein drittes Album.

Jaquemet und Méndez sind die ersten Kulturschaffenden, die das Stipendium in Brooklyn erhalten. Das bisherige Gastatelier in Manhattan steht nach über 35 Jahren nicht mehr zur Verfügung.

Die Stadt Bern schreibt jährlich zwei Stipendien in New York aus. Zwei Kulturschaffende können ein halbes Jahr lang je eine Wohnung und ein separates Studio kostenfrei benutzen. Zudem gibt es je 15'000 Franken für Reise- und Aufenthaltskosten. Der Kanton schreibt die New-York-Stipendien in der jeweils anderen Jahreshälfte aus.