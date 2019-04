Museumsquartier soll internationale Spitze werden

Mit seinen hohen Erwartungen ist er nicht allein. Im Gegenteil: Sie scheinen von allen Beteiligten geteilt zu werden, was das Projekt beflügeln dürfte. Man könne die einzelnen Player nur dafür gewinnen, etwas auf­­zugeben, wenn sie vom «Mehrwert für alle» überzeugt seien, sagte Bogner. Neben gemein­­samen Grossprojekten dachte er dabei vor allem an die Zusammenarbeit beim Ticketverkauf, der Vermarktung, der Logistik oder einem gemeinsamen Museumsshop und Restaurant.

Unterirdisches Depot

Viel Synergiepotenzial verspricht auch das geplante Depotareal unter dem Museumsgarten, und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen werden die Sammlungen und Werkstätten der einzelnen Institutionen auf diese Weise miteinander vernetzt und an den neuen Kubus als Wechselausstellungssaal angeschlossen; zum anderen erhofft sich das Historische Museum davon grössere Einsparungen. ­­Dessen Sammlung sei heute verstreut über den Grossraum Bern in verschiedenen Lagerräumen untergebracht, sagte Luc ­­Mentha, Präsident des Stiftungsrats des Bernischen Historischen ­­Museums. Obwohl das Projekt am Haus und auf dem Gelände seines Museums die grössten Eingriffe mit sich bringe, erachte man das Projekt «als einzigartige Chance».

Überhaupt: So viel Vorfreude war in Bern noch selten. Burger­­gemeindepräsident Bernhard Ludwig sprach vom «feu sacré», das spätestens seit dem Entscheid vor zwei Jahren, eine Machbarkeitsstudie ausarbeiten zu lassen, alle Beteiligten erfasst habe. Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) sprach vom «Cluster», den die Museen im Kirchenfeld bilden – fast so, als sei er in weiser Voraussicht angelegt worden. «Jetzt gilt es, aus diesem Zufall einen Glücksfall zu machen.»

Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) schliesslich ist überzeugt, dass das Museumsquartier die einzelnen Museen aufwerten und das ganze Projekt die Museumslandschaft in der ganzen Schweiz begünstigen werde. «Und auch die Tourismusdestination Kanton Bern wird damit noch attraktiver.»