Museumsnacht: Die Türen von 38 Institutionen stehen offen

Die Berner Museumsnacht lockt auch dieses Jahr die Massen an. Bei frühlingshaftem Wetter haben am Freitagabend tausende Menschen die Entdeckungsreise durch Kunst, Kultur und Wissenschaft in Angriff genommen.

Schon vor dem offiziellen Beginn um 18 Uhr bildeten sich Schlangen vor dem Bundeshaus und vor den Museen im Kirchenfeldquartier, wie ein Augenschein vor Ort zeigte. 38 Museen und Kulturinstitutionen haben ihre Türen bis weit nach Mitternacht geöffnet.