Muris Lehrer wehren sich

Der Gemeinderat möchte deshalb die künftige Schulraumplanung möglichst rasch in Angriff nehmen. Sein Credo: Wenn die Schulhäuser ohnehin bald saniert und teils ausgebaut werden müssen, kann man gleich auch die Schulstruktur neu organisieren. Konkret will der Gemeinderat ab 2023 alle Mittel- und Oberstufen zusammenlegen.

Das heisst: Alle Schüler der Mittelstufe (5. und 6. Klasse) sollen nur noch in der Schulanlage Moos und all jene der Oberstufe (7. bis 9. Klasse) nur noch in der Schule Seidenberg unterrichtet werden. Die Reform ist beschlossene Sache. Der Schlussbericht, in dem der Gemeinderat seine Absichten erläutert, wird dem Parlament am Mittwoch lediglich zur Kenntnisnahme unterbreitet.

Lehrer wollen Status quo

Das eilige Vorgehen der Gemeinde kommt bei der betroffenen Lehrerschaft nicht gut an. «Eine Stufenzusammenführung muss pädagogisch begründet werden», fordern sie in einem Brief an die Behörden, der dieser Zeitung vorliegt. Das Argument der Lehrer: Bevor man Raum- und Standortfragen diskutiere, müsse zwingend das künftige Schulmodell geklärt werden.

Tatsächlich wird die Schulmodelldebatte in Muri schon seit längerem geführt. Es geht dabei um die Frage, wie durchlässig der Unterricht sein soll. Bisher kannte die Oberstufe in der Gemeinde ein Schulmodell mit strikter Trennung zwischen Real-, Sek- und Spez-Sek-Klassen.

In einem durchlässigeren System gäbe es in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Französisch zwar auch grundsätzlich getrennte Klassen. Ein Realschüler könnte dann aber je nach Fähigkeiten in einem bestimmten Fach auch das Sekniveau besuchen.

Die Umstellung auf das durchlässigere System scheiterte in der Vergangenheit. Zu hartnäckig beharrte man in Muri auf das bisherige Modell. Inzwischen ist die Durchlässigkeit auf Sekundarstufe im Kanton Bern jedoch gang und gäbe, weshalb sich eine Festlegung erneut aufdrängt.