Muri-Gümligen führt temporäres Fahrverbot ein

Um schneller an ihr Ziel zu kommen, nutzen Autofahrer immer wieder Strassen in Wohnquartieren. In Muri-Gümligen sind die Schulhausstrasse sowie die Dorfstrasse unter Pendlern besonders beliebte Ausweichrouten, wenn der Verkehr auf anderen Achsen stockt. Um das betroffene Quartier hinter dem Gümliger Bahnhof von diesem Durchgangsverkehr zu schützen, führt die Gemeinde nun temporäre Fahrverbote ein.