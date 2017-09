Muri: Spycher gibt Vizepräsidium ab

Anfang Jahr gab er bereits das Amt als SVP-Fraktionspräsident ab. Nun tritt der Muriger Parlamentarier Christian Spycher auch als erster Vizepräsident des Grossen Rats zurück. «Aus beruflichen Gründen», wie er auf Anfrage sagt. Derzeit stünden gleich mehrere grosse Projekte in seinen Unternehmungen an. «Da kann ich zeitlich nicht alle Auf­gaben parallel erledigen.» Spycher ist Geschäftsleiter eines Bauunternehmens sowie einer Lebensmittelfirma. Neu sei er zudem auch in der Energiebranche tätig.

Nächstes Jahr wäre der SVPler, der seit 2012 im Muriger Parlament sitzt, vom ersten Vizepräsidenten zum GGR-Präsidenten vorgerückt. In dieser Funktion, die auf ein Jahr beschränkt ist, hätte er jeweils sämtliche Sitzungen vorbereiten und leiten müssen. «Aus heutiger Sicht hätte ich die erforderlichen zeitlichen Ressourcen aber nicht, um dieses Amt pflichtbewusst auszuüben», so Spycher. Den Zeitpunkt für den Rücktritt habe er jetzt gewählt, damit seiner Nachfolge noch genügend Zeit bleibe, sich in die Abläufe einzuarbeiten.

Herren soll übernehmen

Als Nachfolgerin von Spycher schlägt die Muriger SVP Jennifer Herren vor. Die Juristin sitzt seit diesem Jahr im Parlament und hat im Januar von Christian Spycher bereits das SVP-Fraktionspräsidium übernommen. Definitiv entscheiden wird der Grosse Gemeinderat morgen an seiner Sitzung. Als Parlamentsmitglied bleibt Christian Spycher dem GGR erhalten. (cha)