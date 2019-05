Morgen geht die Migros Breitenrain wieder auf

«Wie ein Strassencafé»

Nach all den Rückschlägen wird der Migros-Supermarkt im Breitenrain und das Restaurant nun am Donnerstag eröffnet. Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten rund um den Neubau laufen heute Mittwoch auf Hochtouren. Der Gebäudekomplex hat einen Innenhof, wie er im Breitenrainquartier häufig anzutreffen ist. Da der Supermarkt im Untergeschoss liegt, sind auf Strassenebene Flächen für lokale Dienstleister entstanden. Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich das Migros-Restaurant, ein neues Angebot an diesem Standort.

Ab September soll es auch Aussensitzplätze geben. «Das wird dem Restaurant die Atmosphäre eines Strassencafés verleihen», sagt Andrea Bauer, Sprecherin der Migros Aare. In den Obergeschossen sind 50 Mietwohnungen entstanden.



50 Millionen Franken

Der neue Supermarkt im Untergeschoss ist mit einer Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern fast dreimal so gross wie der Ursprüngliche. Das Provisorium, welches die Migros an der Scheibenstrasse eingerichtet hatte, wird heute Mittwochabend geschlossen. Der Grundriss des neuen Supermarktes wurde nach dem neusten Ladenbaukonzept erstellt. Dazu gehört eine grosse Früchte- und Gemüseabteilung, ein Sortiment für die Schnellverpflegung sowie eine bediente Fleisch- und Fischtheke. Beim Kundendienst findet sich auch eine Abholstation. Kunden können bei den Fachmärkten Melectronics, SportXX, Micasa oder Do it & Garden bestellen und sich diese Produkte entweder direkt nach Hause oder in die Filiale liefern lassen. Die Drogeriekette Dropa öffnet eröffnet ebenfalls am Donnerstag ihre neue Filiale, Printgrafic an der Moserstrasse zieht Ende Juni auf die andere Strassenseite. Zudem werden im Oktober eine Arztpraxis und eine Kindertagesstätte eröffnen.