Montags im Bierhübeli

Dass Ruhe und Gelassenheit herrscht.» Ein Schlüssel, und das sagen auch andere Musiker, ist der wöchentliche Betrieb. Würde man öfter spielen, drohte eine Art Koller, weniger würde das Bandfeeling zerstören. «Es bleibt interessant, weil es Woche für Woche neue Herausforderungen gibt», sagt Walter.

Die meisten Musiker kommen aus der Region Bern. Einer aus Basel, ein Grüppchen aus Zürich. Für ein Konzert mit dem SJO bekommen sie zwischen 100 und 200 Franken. Viele haben ihre eigene Band und arbeiten als Musiklehrer. Auch Johannes Walter unterrichtet an zwei Tagen in der Woche an den Jazzschulen in Bern und Basel. Dazu spielt der Familienvater «Gebrauchsjazz» an Festen und Hochzeiten, wie er sagt, weil die Gagen dort deutlich höher sind.

Espressos und Zigaretten

19.50 Uhr. Jetzt noch ein oder zwei Espressos. Wenige gönnen sich draussen eine Zigarette. Hinter der Bühne öffnen die Musiker ihre Taschen, nehmen ihre gebügelten Hemden hervor und ziehen sich um. Vor der Bühne füllt sich der Saal nach und nach. Ein Grossteil der Leute ist Stammpublikum, das seit den Anfängen jeden Montag kommt. An diesem Abend werden 180 gekommen sein. Die Tribute-Night mit Guillermo Klein wird zum magischen Konzertabend, untypisch, überraschend, eine Symbiose aus Groove und Klassik, ein Erlebnis.

Am nächsten Tag spielt das SJO mit dem argentinischen Komponisten ein weiteres Konzert in Basel. Das kommt selten vor. Denn was ein Veranstalter zahlen kann, deckt kaum die Hälfte der Kosten. «Das ist schade, weil es viel ausmacht, wenn man ein Repertoire mehrmals aufführen kann», sagt Walter.

Es wäre immer möglich, es noch besser zu machen. Mit der Aufnahme auf die Liste der bedeutenden Kulturinstitutionen könnte das nun öfter vorkommen. Ab 2020 bekommt das SJO zum ersten Mal seit seiner Gründung bis 2023 fixe Subventionen von 120000 Franken pro Jahr.

CD: «Swiss Jazz Orchestra & Guillermo Klein», 2019, Sunnyside Communications Inc., USA. www.swissjazzorchestra.com