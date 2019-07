Möwen verbreiten Ferienstimmung

Sie ziehen Kreise am tiefblauen Himmel, breiten ihre Flügel aus und lassen sich im Tiefflug über die Wälder der hinteren Lorraine und über die Aare gleiten. Ihre Flüge bringen sie übers Viererfeld bis weit in die Länggasse oder den Breitenrain hinein. Ihre Stimmen hallen durchs Aaretal, und so verbreiten die Mittelmeermöwen mediterrane Stimmung in Bern.