Mittelhäusern hat seinen Treffpunkt wieder

Leute aus dem Dorf hatten noch versucht, dem altehrwürdigen Lokal mit kulturellen Veranstaltungen Leben einzuhauchen. Eine Arbeitsgruppe entwickelte auch Pläne, das Parterre mit Restaurant und Saal für einen Mittagstisch, einen Kulturtreff oder auch eine Veloflickwerkstatt zu mieten.

«Jetzt haben wir den Hirschen zurück»

Allein Kohli schienen all die Ideen etwas gar idealistisch zu sein. Sogar im Dorf selber gab es Stimmen, die das Projekt bereits am Geld wie auch am mangelnden freiwilligen Personal scheitern sahen. So passierte das Unvermeidbare. Ende Februar 2017 ging der Hirschen zu, und dem Dorf blieb nur die Hoffnung, dass Kohli das Bistro, von dem sie mehrfach gesprochen hatte, in der neuen Überbauung wirklich realisieren würde.

Und die Hirschen-Besitzerin hielt Wort. Ende Mai ist im neuen, wie es nun auch genannt wird, Hirschen-Dörfli das Bistro Sachi neu aufgegangen. Der ausgestopfte Hirschkopf im Innern erinnert an die alten Zeiten, und als kurz vor der Eröffnung der Ortsverein vorbeischaute, war die Stimmung gelöst. «Jetzt haben wir den Hirschen zurück», sagte ein zufriedener Präsident Hans Moser an diesem Anlass, zu dem statt der erwarteten dreissig gleich hundert Leute herbeiströmten.

27 Wohnungen stehen heute auf dem Areal, untergebracht sind sie im alten Gasthof und in zwei Neubauten. Da bliebt noch eine Frage: Wie läuft es nun im neuen, auf knapp 40 Plätze verkleinerten Bistro mit seinen eingeschränkten Öffnungszeiten? Besser als im alten, grossen Landgasthof?

Der Zuspruch sei sicher da, längerfristig müsse das Interesse aber noch steigen, antwortet Barbara Zbinden, die Pächterin. Um gleich zu relativieren: Nach knapp einem Monat sei es für eine Bilanz noch zu früh. Der Betrieb müsse noch richtig anlaufen, nach den zwei Jahren ohne Beiz im Dorf erst recht.

Am Samstag feiert das Bistro offizielle Eröffnung: Zbinden lädt zum Willkommensapéro.