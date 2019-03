Das Missverständnis

Ganz und gar unsanft ging es im Herbst 2015 in Bern zu und her. Bei gewalttätigen Zusammenstössen trugen Kurden und Türken den fernen Kurdenkonflikt in die Bundesstadt. 25 Personen wurden verletzt, darunter fünf Polizisten (siehe Kasten). Die Auseinandersetzungen entzündeten sich rund um eine Kundgebung, zu der türkische Nationalisten aufgerufen hatten.

Unter den kurdischen Demonstranten befand sich auch der Beschuldigte. Er wehrte sich gegen den Strafbefehl wegen Landfriedensbruchs und Gewalt und Drohung gegen Beamte. «Ich bin nicht gewalttätig geworden», sagte er gestern vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Er sei auch nicht in dieser Absicht an die Kundgebung gegangen.

Er habe im Vorfeld von der Kurdendemo gehört und beschlossen hinzugehen, so wie er dies schon des Öfteren getan habe. Als gebürtiger Kurde solidarisiere er sich mit seinem Volk. «Ich wusste nicht, dass die Kurdendemo nicht bewilligt war», beteuerte er. Er sei an dem Tag leicht verspätet beim Helvetiaplatz zu seinen Leuten gestossen, er hielt die Ansammlung von türkischen Nationalisten unweit davon für ein Störmanöver. In Wahrheit war es umgekehrt.

Die Anweisung

Bald schon bewarfen sich die verfeindeten Gruppierungen mit Flaschen. Als die Polizei die kurdischen Demonstranten über die Kirchenfeldbrücke Richtung Casinoplatz drängte, warf ein Teil davon mit Eisenstangen und anderen Gegenständen Richtung Ordnungshüter.