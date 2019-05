Mit leerem Magen im Unterricht

Etwa 14½ Stunden steht die Sonne heute am Berner Himmel. 14½ Stunden, in denen muslimische Familien weder trinken noch essen dürfen. Am Sonntagabend hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Noch bis zum 4. Juni beschränken die Muslime ihre Verpflegung auf die Stunden zwischen dem Sonnenuntergang und der Morgendämmerung.