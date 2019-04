Mit den Ferienfliegern kehrt das Leben zurück

Die Helvetic Airways startet am Wochenende vor Ostern ins Sommerhalbjahr mit Flügen nach Olbia (Sardinien) und Jerez (Andalusien). An Ostern folgt die Verbindung nach Palma (Menorca). Im Mai beginnen dann die Fluggesellschaften Zimex und People’s mit ihren Flügen nach Elba respektive Mahón (Menorca). Die Charterflüge erfolgen im Auftrag von Reiseveranstaltern. Im Oktober ist für das Winterhalbjahr wieder Schluss.

Der neue Flughafenchef Urs Ryf will daran arbeiten, dass doch wieder ganzjährig Linienflüge ab Bern stattfinden. Er denkt dabei zum Beispiel an Verbindungen zu Hubs wie München oder London und an das Flugzeug vom Typ Embraer 190, wie er Anfang April dieser Zeitung sagte. Die Embraer 190 mit 100 bis 110 Sitzplätzen passe perfekt nach Bern und zur vergleichsweise eher kurzen Piste.

Just ein solches Flugzeug setzt Helvetic ein, ab diesem Sommer wieder ab Bern-Belp. Die Airline von Finanzinvestor Martin Ebner flottet fünf ältere Maschinen vom Typ Fokker 100 aus und betreibt vorläufig vier Embraer E190-E1. Im September sollen zwölf neue Maschinen von der zweiten Generation E190-E2 ­folgen.

Diese Umflottung sei der Grund, warum Helvetic im Moment weniger Flugzeuge als sonst bewege, sagte Unternehmenssprecher Mehdi Guenin. Damit ist auch das Angebot von Helvetic ab Bern kleiner als noch in früheren Jahren. Zuletzt setzte Helvetic eine Fokker 100 ab Bern ein, in früheren Jahren war es aber auch schon eine E190-E1.

Mit dem Stand der Auslastung für die Sommersaison sei Helvetic zufrieden, führte Guenin aus. Zahlen nennt die Airline aber nicht. Auf die Frage nach einem Ausbau des Angebots ab dem Belpmoos sagt Guenin zwar: «Helvetic Airways beobachtet zurzeit die Entwicklung des Marktes am Flughafen Bern sehr genau.»