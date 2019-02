1100 Kilometer pro Tag

Das Gerüst seiner Reise und die Eckdaten hat Suter schon lange zusammengetragen. Am 1. Juni wird der 36-Jährige in seinem Zuhause in Diesse im Berner Jura seine Maschine besteigen und am ersten Tag bis nach Malmö in Schweden reisen. Das sind knapp 1300 Kilometer. Im Durchschnitt will der Töfffahrer rund 1100 Kilometer pro Tag auf seiner Reise zurücklegen. Er weiss aber, dass er durch Gebiete fahren wird, wo er an einem Tag nicht so viele Kilometer abspulen kann. «In Sibirien oder Teilen Afrikas werde ich wohl nicht viel mehr als 500 pro Tag schaffen.»

Mit dem Motorrad um die Welt: Die Route von Marc Suter.

(Grafik mrue/Quelle: globe-adventurer.com)

Suter hat sich darauf eingestellt, jeweils 15 oder mehr Stunden auf seinem geliebten Töff zu verbringen. Angst vor dem Alleinsein hat er nicht. «Man kann auch mit seinem Töff sprechen, das ist kein Problem», sagt er und schmunzelt. Damit es nicht unbequem wird, hat er den Sattel mit einem Schaffell überzogen. «Das ist weich und dient entweder als Klimaanlage oder als Heizung, je nach Temperatur.»

Zu den über 250 Kilogramm seiner Yamaha wird Marc Suter über 100 Kilogramm Gepäck auf die Reise mitnehmen. Werkzeug, Ersatzreifen und Kleidung für Temperaturen zwischen minus 5 und plus 40 Grad. Und auch Kanister für das Ersatzbenzin dürfen nicht fehlen. «Die längste Distanz ohne Tankstelle werde ich in Sibirien antreffen, dafür reicht aber der Tank des Motorrads.» In Afrika sind ausserdem nicht alle Tankstellen aufgelistet. «Ich rechne damit, dass ich mich ab und zu auch bei Privaten ausrüsten kann, die Benzin in PET-Flaschen vor ihrer Haustür verkaufen.»

«Du spinnst»

Der Berner hat sich im Vorfeld seines Abenteuers auch intensiv mit der Technik seines Motorrads auseinandergesetzt. «Ich muss wissen, wie was funktioniert, damit ich falls nötig etwas flicken kann», sagt er. Bedenken, dass sein Plan wegen einer Panne nicht aufgehen könnte, hat Marc Suter aber nicht. «Natürlich, es kann immer etwas schiefgehen, wirklich voraussehbar ist nur ein kleiner Teil meiner Reise.» Sorgen bereiten ihm einzig die Flugformalitäten, weil er seinen Töff jeweils verladen muss, um über die Weltmeere zu fliegen. «Wenn da das Timing mit einem Flug nicht stimmt, kann es schnell eng werden.»

Auf der Weltreise wird der 36-Jährige auch einige unsicherere Gebiete der Erde durchqueren, Nigeria oder Algerien zum Beispiel. Angst um seine Sicherheit hat er keine. «Ich reise mit einem GPS-Tracker, der alle zwei Minuten meinen Standort weitergibt und allenfalls ein Notfallsignal senden kann.» Ausserdem hat Suter Erste-Hilfe-Kenntnisse von einem Militäreinsatz in Kosovo. «Und ich zähle auf die Gastfreundschaft der Welt», sagt er lachend. Er hofft beispielsweise auf einige Übernachtungsmöglichkeiten unterwegs. Ansonsten will er in seiner gedeckten Hängematte schlafen – auch um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. 36'000 Franken hat Suter für seine Reise budgetiert.

«Du spinnst.» Das hat Suter schon einige Male gehört, wenn er von seinem Unterfangen erzählt. «Da geb ich allen recht!»