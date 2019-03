Doch das ist er nicht. Stattdessen macht die Station Thurnen einen «provisorischen Eindruck», wie Kneubühl sagt. Nur noch ein Gleis führt durch den Bahnhof. Anstelle zurückgebauter Schienen durchziehen Schotterpisten das Areal mit dem auffälligen runden Wellblechdach. Aber dieser Zustand scheint nun tatsächlich bald der Vergangenheit anzugehören.

Zwischen Anfang und Ende 2021, sagt BLS-Sprecher Stefan Dauner, soll der Umbau durchgeführt werden. Am Ende soll der Bahnhof Thurnen dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen und mehr Sicherheit und Komfort bieten. 2022 sollen noch Abschlussarbeiten stattfinden. Das Unternehmen rechnet mit Kosten von 25 Millionen Franken.

Neue Kreuzungsstelle

So sehen die Pläne aus: Das denkmalgeschützte Bahnhofgebäude mit Wartsaal, Bistro und Wohnung sowie das runde Dach werden saniert. Das Perron wird breiter, länger und höher. Damit können die Fahrgäste ebenerdig ein- und aussteigen. Der frei stehende Güterschuppen und Teile der Verladerampe werden zurückgebaut. An dieser Stelle werden Park-and-Ride-Plätze und eine neue Buswendeschleife errichtet. Hinzu kommt ein neues Busperron direkt am Bahnhofdach.

Angrenzend an den Bahnhof in Richtung Burgistein baut die BLS eine rund 220 Meter lange Kreuzungsstelle. «Zusammen mit den Doppelspurausbauten Wabern–Kehrsatz-Nord und Thun-Lerchenfeld–Uetendorf wird uns diese Kreuzungsmöglichkeit helfen, die Anschlüsse in Thun und Bern einzuhalten», sagt Dauner. Das gelte insbesondere dann, wenn IC-Züge aufgrund von Störungen im Aaretal über das Gürbetal umgeleitet werden.

Direkt nach der Kreuzungsstelle entsteht ein Abstellgleis für Fahrzeuge der Bau- und Unterhaltsdienste. Solche Abstellgleise seien wichtig für die Unterhaltsteams. «Die Teams sind so schneller an Ort und Stelle und können effizienter arbeiten.»

Chronik der Verzögerung

Der Umbau kommt mit grosser Verzögerung. Bereits im Dezember 2010 hatten Verantwortliche der BLS an der Gemeindeversammlung die Sanierung angekündigt. Das Perron müsse auf 220 Meter ausgebaut werden, da ab 2013 längere Züge verkehrten, hiess es. Zudem würden zwei neue Perrons und eine Unterführung gebaut. Das Unternehmen rechnete mit vier Jahren bis zur Inbetriebnahme und Kosten von 23 Millionen Franken.