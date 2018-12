Mit Tempo 30 über die Monbijoubrücke

Die Autofahrer wissen es: Die Stadt Bern baut das Netz von 30er-Zonen kontinuierlich aus. Jetzt will die Stadtregierung auf einem speziellen Strassenabschnitt Tempo 30 einführen. Die Planer sollen sich beim Abschnitt Sulgenau–Monbijoubrücke–Thunplatz an die Arbeit machen. Dies ist bemerkenswert, denn die mächtige Monbijoubrücke ist ein Symbol für den Glauben an das Auto.