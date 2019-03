Mit Humor gegen Parksünder

Im Oberfeldquartier in Ostermundigen sind falsch parkierte Fahrzeuge ein grosses Ärgernis. In der 30er-Zone stehen ständig Autos zwischen den Bäumen, auf dem Trottoir oder auf den Wendeflächen. So werden Verkehrsflächen blockiert, obwohl überall im Quartier richtige Parkplätze verfügbar sind.