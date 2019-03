Viele Vegetarier erinnern sich an ein Schlüsselerlebnis, warum sie kein Fleisch essen. Bei Reto Frei, einem der Tibits-Gründer, war das so: «Unsere Mutter bereitete ein ganzes Poulet zu. Während sich meine Brüder um die Schenkel stritten, wurde mir bewusst, dass das ein Lebewesen war. Von da an ass ich kein Fleisch mehr», sagt der heute 45-Jährige. Mit seinen drei Brüdern führt er heute 13 Tibits-Filialen, drei davon im Ausland.