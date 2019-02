Hilfe ist gefragt, und die gibt es jetzt auch in Bern: mit dem International Innovation Film Festival, das an diesem Wochenende zum ersten Mal stattfindet.

Zehn innovative Filme

Organisiert wird es von Toni Caradonna, jenem etwas verrückten Kerl, der vor gut einem Jahr die Aufmerksamkeit der Weltpresse auf sich zog, weil er den ersten nur durch die Onlinewährung Ether finanzierten Film überhaupt produziert hatte. «The Pitts Circus» heisst der Streifen, in dem Matto Kämpf den Bösewicht spielt. Er erzählt die Geschichte einer australischen Zirkusfamilie, die auf ihrer Reise quer über den Kontinent ein «wallet» voller Onlinewährung findet und so in einen kriminellen Sog gerät.

Der 46-jährige Physiker aus dem Gürbetal hat schon so manchen eher unkonventionellen Weg eingeschlagen. Sein Studium etwa finanzierte er sich einst mit Strassenkunst. Als Kunstfigur Superbuffo trat er später in ganz Europa auf. Mit seiner Blockchain-Beratungsfirma Scenic Swisscoast lancierte er zudem mit dem digitalen Schweizer Franken eine eigene Kryptowährung und sorgte auch damit für Schlagzeilen.

«Blockchain ist mein Werkzeug für eine bessere Welt», sagte er damals dieser Zeitung. «Ich will zeigen, dass es möglich ist, unabhängig von grossen Investoren oder staatlicher Förderung einen Film zu produzieren, der gut ist.» Kultur könne anders als heute finanziert werden.

Und heute also startet das Innovation Film Festival, das in der Cinématte stattfindet. Gezeigt werden zehn Streifen aus der ganzen Welt, die im Bereich von Produktion, Finanzierung, Ästhetik, Marketing oder Inhalt innovative Wege gehen. Einer davon ist natürlich Caradonnas «The Pitts Circus». Zu sehen sein wird aber etwa auch der erste Dokumentarfilm überhaupt, der sich mit der Blockchain-Technologie beschäftigt. Er heisst «Blockchain and Us» und wurde in der Schweiz produziert.