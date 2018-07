«Mir hats eine Sicherung rausgehauen»

Wie geht es Ihnen?

Carlo Bommes: Gut, warum?

Es ist der letzte Tag Ihres letzten Gurtenfestivals. Sie könnten auch traurig sein.

Es ist nicht wirklich mein letzter Tag, wir müssen noch zwei Wochen abbauen. Aber wenn ich heute schon mein Büro räumen müsste, wäre es ein komisches Gefühl, ja.

Haben Sie Angst, in ein Loch zu fallen?

Gar nicht. Ich habe als CEO der Eventfirma Appalooza noch bis September 2019 viel zu tun. Erst ab Ende des nächsten Jahres habe ich keine Pläne mehr.

Gar keine?

Vielleicht fahre ich ein bisschen als Velokurier. Ich will am Morgen aufstehen und mit meiner Frau zusammen entscheiden, was wir heute machen. Einfach in den Tag hineinleben. Ich will nicht mehr wegen Events vier Monate im Jahr weg sein. Aufstehen, wenn meine Frau schläft; nach Hause kommen, wenn sie schläft. In unseren gemeinsamen 17 Jahren musste meine Frau auf vieles verzichten. Auch das ist ein Grund, weshalb ich aufhören will.

Sie arbeiteten früher als Lithograf und führten eine Werbeagentur. Beim ersten Festival...

... bin ich geschwommen. Und nicht nur metaphorisch. Es regnete einen Monat lang: Beim Aufbau, während des ganzen Festivals. Und am Morgen nach dem Festival war dann strahlend blauer Himmel.

Wie schlimm war der Schlamm?

Knietief vor der Bühne. Wir mussten sogar zwei Verpflegungsstände evakuieren, weil Schlamm in die Maschinen gelangte. Irgendwann kamen Enten geflogen, die vor der Bühne herumpaddelten. Wie auf einem Teich. Nach diesem Desaster haben wir Drainagen eingebaut. Nie wieder hatten wir einen solchen Tümpel vor der Bühne.

Kein gutes Anfangsjahr.

Noch tragischer war, dass die Toten Hosen gespielt hätten, aber Campino sich an einem anderen Festival das Kreuzband verletzte. Anstelle der Toten Hosen mussten wir eine der für mich schlimmeren Bands buchen – die Pet Shop Boys. Dem Publikum gefiel das Konzert sogar. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.

Welches Konzert der letzten 19 Jahre ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Oasis mochte ich immer. Vor vielen Jahren besuchte ich ihr Konzert mit Philippe Cornu, dem Programmverantwortlichen des Gurtenfestivals, in Montreux. Bereits nach zehn Minuten verschwanden sie von der Bühne, weil Leute im Publikum Flaschen nach vorne geworfen hatten. Philippe fragte mich: «Wollen wir das wirklich machen?» Ich antwortete: «Mir ist scheissegal, ob sie nur zehn Minuten auf der Bühne stehen und wie viel sie kosten. Sie müssen einfach auf dem Gurten spielen.» Sie kamen. Am Schluss mussten wir sie fast aus der Garderobe schmeissen, weil sie nicht runterwollten.

War das Ihr schönster ­Gurtenmoment?

Nein. Das war, als ich hier oben meine Frau kennen gelernt habe. Sie lebt im Gurtendörfli. Vor 18 Jahren kam sie an den Apéro für die Anwohner. Ich habe sie gesehen, und mir hats eine Sicherung rausgehauen. Das bleibt für mich die wichtigste Verbindung, die ich zum Gurten habe.

Von Ihren Mitarbeitern haben Sie ein Ticket gekriegt, das Ihnen für alle Ewigkeiten Eintritt ans Gurtenfestival gewährt. Werden Sie je nur Besucher sein können?

Ich glaube schon, dass ich den Gurten als Gast geniessen kann. Ich will mich unbedingt raushalten und meinen Nachfolgern nicht dreinreden. Deshalb bin ich überall zurückgetreten, auch aus dem Verwaltungsrat. Bobby Bähler und Simon Haldemann müssen ihre Fehler machen können. Um Rat dürfen sie mich aber immer fragen.

Was wäre der wichtigste Rat, den Sie ihnen geben können?

Seid ehrlich zueinander.

Warum ist das so wichtig?

In jeder Partnerschaft, ob privat oder geschäftlich, ist die Ehrlichkeit das Wichtigste. Man muss es einander sagen können, wenn der andere was falsch macht. Alles andere wissen meine Nachfolger, sonst würde ich nicht gehen. (Berner Zeitung)