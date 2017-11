Millionen für einen neuen Kindergarten

Der Platz hinter dem Schulhaus Schlossgasse in Schwarzenburg biete sich regelrecht an, ja, der Ort sei geradezu ideal für den geplanten Doppelkindergarten mit Tagesschule, sagt der zuständige Gemeinderat Andreas Kehrli (FDP) überzeugt. Aber: Derzeit sind noch Schrebergärten und eine kleine Schulsternwarte auf dem Grundstück. «Für beides suchen wir noch Ersatzstandorte», beteuert Kehrli.

Nach einer Machbarkeitsstudie von 2012 will die Gemeinde das Projekt eines Doppelkindergartens mit Tagesschule jetzt realisieren. Kosten soll es 3,5 Millionen Franken. Bevor die Bauarbeiten in Angriff genommen werden können, muss die Gemeindeversammlung dem entsprechenden Baukredit noch zustimmen.

Vier neue Schulräume

Im neuen Gebäude, das neben dem bestehenden Kindergarten zu stehen kommen soll, sind vier Schulräume vorgesehen, zwei für den Kindergarten, zwei für die Tagesschule. Diese ist derzeit noch auf dem gleichen Grundstück in Baracken untergebracht. Die Räume dort sind mehr als ausgelastet.

«Die Baracken müssen bis 2022 weg, und das Be­dürfnis nach Tagesschulplätzen nimmt zu. Aber derzeit können wir für den Mittagstisch keine neuen Anmeldungen mehr berücksichtigen», sagt Gemeinderat Daniel Schmied (SVP, zuständig für Bildung). Im Moment sitzen täglich bis zu 40 Kinder am Mittagstisch.

Denkmalpflege interveniert

Der Grund für den Neubau ist also Platzmangel: Auf das kommende Schuljahr wird eine neue Kindergartenklasse eröffnet – Raum dafür ist aber noch nicht vorhanden. «Wir werden sicher eine provisorische Lösung finden», verspricht Schmied. «Weil das Schulhaus Schlossgasse unter Denkmal- und Ortsbildschutz steht, spricht sich die Denkmalpflege gegen ein Containerprovisorium aus», sagt er.

Mit der gleichen Begründung darf am Schulhaus auch nicht angebaut oder im Dachgeschoss ein neuer Raum eingebaut werden. «Obschon man Letzteres von aussen gar nicht sehen würde», wundert sich Schmied. Deshalb müsse nach anderen Lösungen gesucht werden, bis der neue Kindergarten bezogen werden kann.

Insgesamt gibt es im Dorf drei Kindergartenklassen, zwei an der Schlossgasse, eine an der Thunstrasse. Obschon die Schülerzahlen gemeindeweit rückläufig sind, muss gebaut werden, weil die Kinderzahlen im Dorfzentrum stetig steigen. Zudem sind in Schwarzenburg bis in zehn Jahren 60 Wohnungen geplant.

«So werden wir für die Zukunft gerüstet sein. Wir müssen ­vorwärtsschauen», sagt Daniel Schmied, der zusammen mit Andreas Kehrli das Kindergartenprojekt nächste Woche der Bevölkerung vorstellt.

Neubau Doppelkindergarten und ­Tagesschule: Informationsabend am Di, 28. November, 20 Uhr in der Aula des Oberstufenzentrums Schwarzenburg. Gemeindeversammlung mit Abstimmung über das Projekt am Mo, 11. November, 20 Uhr. Mehrzweckhalle Pöschen. (Berner Zeitung)