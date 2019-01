Nachdem in der Welle 7 beim Bahnhof Bern schon einige Mieter aufgegeben haben, kommt es auch beim Restaurant The Flow zu einem Wechsel. Per 1. Februar 2019 wird es von der Welle-7-Betreiberin Migros Aare übernommen.

«Damit sollen die Dienstleistungen von Workspace erweitert und künftig aus einer Hand angeboten werden», sagt die Sprecherin Andrea Bauer. Das Migros-Unternehmen Workspace verwaltet die Sitzungs- und Schulungsräume in der Welle 7.

Der Name des Restaurants bleibt gleich, und die zwölf Mitarbeitenden werden von der Migros Aare übernommen. Sie haben bereits einen neuen Arbeitsvertrag erhalten.

Wie kam es zu dieser Übernahme? Details wollten weder der Restaurantinhaber Ueli Biesenkamp noch die Migros Aare preisgeben. Es hiess lediglich, die Übergabe erfolge im «gegenseitigen Einvernehmen». Über die Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart.