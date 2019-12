Mexikanischer Tourist auf dem Weg von Bern nach Zermatt verschwunden

Wie die Kantonspolizei Bern am Freitagmorgen mitteilt, wird Eduardo Lopez Bernal aus Mexiko seither vermisst. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten, da der Aufenthaltsort des 22-jährigen Tourists trotz umfangreichen Nachforschungen bislang nicht habe geklärt werden können. Bernal sei oft zu Fuss unterwegs gewesen und habe stets lange Märsche unternommen, schreibt die Polizei weiter. Es sei also möglich, dass er in der Region Bern, im Berner Oberland oder in Zermatt zu Fuss unterwegs war.

Der Vermisste ist zirka 160 Zentimeter gross, von schlanker Statur, hat kurze schwarze Haare und braune Augen. Seine Muttersprache ist Spanisch, zudem spricht er Englisch mit Akzent.

Personen, die Angaben über den Verbleib des Vermissten machen können oder ihn womöglich gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 031 638 81 11 zu melden.