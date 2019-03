Sie arbeiten mit fünfjährigen Mädchen?

Sie war vor ein paar Monaten bei uns zu Besuch. Sie wollte unbedingt Ideen für ein Traumkleid. Ich fand das interessant: Das Mädchen kann weder schreiben noch lesen. Es hat die Aufmerksamkeitsspanne von einem Topmanager, also maximal fünf Minuten. Wie managt man einen kreativen Prozess, damit sie am Schluss glücklich ist als Kundin? Also fing ich an, mit ihr darüber zu sprechen: Was ist für dich ein Traumkleid? Und sie erzählte: Das sei ein Kleid, das sie nachts anziehen könne und das dafür sorge, dass sie schöne Träume habe. Da kamen mir Beispiele in den Sinn, als Führungskräfte mir sagten, was sie suchten – und ich nicht nachfragte, was sie wirklich suchten. Und am Schluss redet man aneinander vorbei.

Hat sie ihr Kleid gefunden?

Ich glaube schon, sie hat einen Katalog gekriegt von fünf oder sechs verschiedenen Vorschlägen. Man arbeitet ja nie nur auf eine Idee hin. Man hat am Schluss immer einen Katalog.

Sie sind auch schon gescheitert. Brainstore ging 2011 in Konkurs.

Wir hatten bis 2008 ein starkes Wachstum, waren fast 80 Mitarbeitende in Biel. Und dann kam die Finanzkrise. Wir waren völlig unvorbereitet. Es war eine lange und schmerzhafte Zeit. Es war aber auch der Konkurs, der uns ermöglichte, die Komplexität zu reduzieren. Wir hatten vorher horrende Lohnkosten, zahlten etwa 450'000 Franken Miete pro Jahr.

Was haben Sie daraus gelernt?

Wir haben keine langfristigen Mietverträge und keine Arbeitsverträge mehr. Wir sind jetzt ein Netzwerk mit selbstständigen Partnern. Das hat dazu geführt, dass wir innerhalb des Netzwerks fast wieder die gleichen Kapazitäten haben wie 2008.

Sie sind Appenzeller. Was verschlug Sie nach Biel?

Ich habe in Genf studiert. Und da ist die Idee für den Brainstore gereift. Aber ich wusste, ein Ostschweizer würde niemals nach Genf kommen und umgekehrt. Nach dem Kartenstudium entschieden wir uns für Biel.

Warum?

Grundsätzlich kann ein Brainstore überall sein, wo es ein Multiplexkino hat. Man hat ein gewisses Einzugsgebiet, eine gewisse Kaufkraft, unterschiedliche Generationen. Ich persönlich finde Biel eine sehr inspirierende Stadt für diese Art von Tätigkeit. Es ist ein Zusammenzug von vielen Kulturen auf relativ kleinem Raum. Bei Brooklyn empfinde ich das sehr ähnlich.