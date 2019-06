«Mein Traum ist es, für YB zu spielen»

«Ich mache noch ein bisschen Geräteturnen, aber damit höre ich bald auf, wenn ich dreimal pro Woche ins Training gehe», sagt die 9-jährige Anna Goldschmid, deren grosser Traum es ist, für die YB-Frauen aufzulaufen.

Und auch für die 12-jährige Anahi Scherler und die bald 13-jährige Mina Vögele kommt keine andere Sportart infrage. «Ich habe in Kanada gewohnt, wo der Mädchenfussball viel verbreiteter war als hier, dort habe ich angefangen zu spielen», erklärt Letztere.

Anna, die oft mit ihrem Bruder spielt, und Anahi, deren ganze Familie fussballbegeistert ist, waren beide in einem FCO-Schnuppertraining und sind gleich geblieben.

Rasanter Anstieg

Die drei stehen stellvertretend für die vielen Mädchen und jungen Frauen, die beim FC Ostermundigen kicken – und deren Zahl in den letzten Jahren rasant in die Höhe gegangen ist. Der FCO hat aktuell zwei Frauen- und sieben Juniorinnenteams. Ausserdem gibt es bei den ganz jungen Spielerinnen auch schon Mädchenteams. Und solche gibt es beim Verein nicht erst seit kurzem. Schon vor über 35 Jahren stellte der FCO ein reines Frauenteam.

Zusammen mit Worb ist es der einzige Verein in der Region Bern, der sogar mehrere Juniorinnenteams in allen Altersstufen hat. In vielen anderen Vereinen beginnen die Mädchen mit den Buben zusammen, Fussball zu spielen. Dieses Wochenende treten Anna, Mina und Anahi am zweiten Swiss Girls Cup an, dem grössten Mädchen-Fussballturnier der Schweiz.

Am Samstag und Sonntag spielen 58 Teams, sprich 600 Fussballerinnen zwischen 7 und 15 Jahren, aus der ganzen Schweiz, aus Frankreich, Deutschland und Schweden in drei verschiedenen Alterskategorien gegeneinander.

Mehr Spass ohne Buben

Die drei fussballbegeisterten Mädchen freuen sich auf das Turnier. Und sie sind sich einig: In einem gemischten Team zu spielen, würde weit weniger Spass machen. «Es wäre ähnlich wie in der Schule, wenn wir mit den Jungs spielen und nur selten einen Pass bekommen oder sie uns sagen, dass wir weniger gut sind als sie», stellt Anna fest, die anderen beiden pflichten ihr nickend bei.