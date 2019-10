Mein Name ist… Waschbär

Ich hingegen bin in der Schweiz fehl am Platz. Ursprünglich stamme ich aus Nordamerika, wegen meines weichen Fells hat man mich aber in Pelzfarmen gezüchtet. So auch in Europa. Meine ersten hiesigen Vorfahren sind wahrscheinlich aus diesen Farmen ausgebrochen oder wurden ausgesetzt. Zum Glück sind wir sehr anpassungsfähig, weshalb sie sich rasch zurechtfanden. Auch entlang der Aare wurde ich schon gesichtet – etwa unterhalb des Bielersees.

Meine Vergangenheit ist durch die lange Gefangenschaft geprägt. Auch mein Name stammt daher: In freier Natur wühlen wir gerne mit den Händen im Flussbeet, auf der Suche nach leckeren Krebsen. Im Käfig fehlt das aber, weshalb wir dort – sozusagen aus Nostalgie – angefangen haben, das Futter unters Wasser zu halten. Fast so, als würden wir es waschen.