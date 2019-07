Mein Name ist... Wandermuschel

Zudem bin ich robust und anpassungsfähig, halte es im Wasser bei Temperaturen von 0 bis 30 Grad aus. Man findet mich in einer Tiefe von einem bis 30 Metern. Ich lebe in verschiedenen Seen der Schweiz, auch im Thuner- und im Bielersee, vereinzelt trifft man mich in der Aare, etwa oberhalb des Brienzersees. Mich erkennt man an meiner dreikantigen Form. Ich bin bis vier Zentimeter lang und bis zu zwei Zentimeter hoch. Wegen meiner dunkelbraunen und hellbraunen Streifen werde ich auch Zebramuschel genannt.

Meine Artgenossen und ich sind gerne nah beieinander. Zusammen haften wir an Steinen, Booten und Metallrohren. Damit handeln wir uns immer wieder Ärger ein, gerade wenn wir Rohre verstopfen. In Port bei Biel haben wir einst einen ziemlichen Schlamassel angerichtet: Es lagen viel zu viele Schalen verstorbener Artgenossen auf dem Grund, sodass der Schiffsverkehr behindert worden ist und der Grund unterhalb der Schleuse ausgebaggert werden musste.

Leider habe ich noch mehr zu beichten: Wir Wandermuscheln setzen uns auch an heimischen Muscheln fest, von welchen es nur noch wenige gibt. Sie sterben, weil wir ihnen alles wegfuttern, wir leben von Plankton und Bakterien.

Es hat aber auch sein Gutes, dass wir hier sind – zwar nicht für uns. Reiher und Blässhühner haben uns zum Fressen gerne. Wo wir sind, sind auch sie. Uns ist gar zu verdanken, dass sie mehr geworden sind. Nun gut, man muss uns deswegen vor Freude ja nicht gleich in die Arme schliessen. Erst recht nicht, da unsere Kanten messerscharf sind. Aber etwas wohlgesinnter könnte man uns zugewanderten Tieren durchaus begegnen.