Mein Name ist... Kampfläufer

Man nennt mich Kampfläufer, und der Name kommt nicht von ungefähr: Ich bin der Gladiator unter den Vögeln und kämpfe für das, was ich will. Also, bitte nicht falsch verstehen, ich lege mich nicht mit anderen Vogelarten an – besonders von Krähen und Möwen halte ich mich lieber fern. Aber ich kämpfe mit meinen Artgenossen um das Weibchen. Wir Kampfläufer sind nämlich besonders für unsere einzigartige Balz bekannt.