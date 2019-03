Mehrere Freisprüche für GC-Fans

Bei seinen Schlussworten vor dem Urteil kämpfte der Beschuldigte mit den Tränen. Seit 13 Jahren lebe er nun in der Schweiz. «Hier fühle ich mich wohl, hier habe ich meine Freunde und Familie», liest der gebürtige Deutsche mit zittriger Stimme von seinem Notizzettel. Er arbeite 100 Prozent und zahle seine Steuern pünktlich. Obwohl sein Stadionverbot seit einem halben Jahr aufgehoben sei, gehe er heute an keine GC-Spiele mehr. «Mit dem Leben in der Fankurve habe ich abgeschlossen», sagte der einstige Capo der GC-Fans.