Der Markt ist öffentlich und das Rahmenprogramm gratis. Bezahlen muss nur, wer die ­Gastrobetriebe in Aarberg besser kennen lernen will: Auf einer ­ Kulinariktour in fünf Etappen warten Gerichte, welche die Handschrift der Restaurants ­Falken by Deluxe Streetfood, ­Albergio, Commerce, Hotel ­Krone und der Stedtlichäsi tragen.

Dazu servieren Bielerseewinzer den passenden Wein. In jedem Restaurant dinieren gleichzeitig 30 Gäste. Nach 30 Minuten wird das Lokal gewechselt. Die Tour muss gebucht werden und kostet 96 Franken.

Frische und Farbe

Im Sommer ist das Aarberger Stedtli übersättigt: Von Mai bis September reiht sich ein Anlass an den nächsten, was auch schon zu Reklamationen von Anwohnern führte. Der «Supermärit» hat bisher jedoch nur positives Echo ausgelöst, soll er doch Frische und Farbe in die triste Winterzeit bringen.

«Wir schauen jetzt, wie viel Anklang unser Event findet und wie alles über die Bühne geht», sagt Nicolas Röthlisberger. Bringen er und Peter M. Hurni das Stedtli zum Kochen, soll der ­Anlass auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.