Mehr Live geht nicht

Eine Jury, zusammengesetzt aus Schweizer Club- und Festivalprogrammatoren, wählte jeweils fünf Künstlerinnen und Künstler in sieben Kategorien aus. Und diese Crème de la Crème ist jetzt also in der Bundesstadt zu sehen und zu hören. Die Nominierten spielen zunächst vor Schweizer und internationalen professionellen Musikschaffenden.

Eine internationale Jury ernennt danach die Siegerin, den Sieger jeder Kategorie. Die Preisverleihung findet am Samstagabend im Progr statt. Den Gewinnern winken nicht nur Preise im Wert von 5000 Franken, sondern auch Auftritte an internationalen Musikfestivals.

Auch das Berner Musikschaffen ist vertreten. Jessiquoi, die Popmusikvirtuosin, sogar gleich zweimal: in den Kategorien «Electro Dance» und «Best Emerging Talents» (Auftritt: Fr, 15.11., 22.45 Uhr, Kapitel Bollwerk). Ebenfalls in letzterer Kategorie ist der Berner Mumble-Rap-Durchstarter Cobee nominiert (Fr, 15.11., 21.45 Uhr, Kapitel Bollwerk).

In der Kategorie «Urban, Hip-Hop, Groove und Reggae» versucht Jay Jules mit seinem instrumentalen und groovigen Hip-Hop sein Glück (Auftritt: Sa, 16.11., 0 Uhr, City Pub). Auch die Berner Rapperin schlechthin, Steff la Cheffe, ist nominiert: in der Kategorie «National Language». Auftreten wird sie jedoch nicht.

Swiss Live Talents Music Marathon: 15. und 16. November, jeweils ab 19 Uhr. City Pub, Einspruch, ISC, Kapitel, Turnhalle.