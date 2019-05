Medienluft schnuppern

Interessiert an einer Ausbildung in der Medienbranche, nahmen sie gestern am Schnuppertag auf der Redaktion dieser Zeitung in Bern teil. Die Jugendlichen schauten den Zeitungsmacherinnen und Zeitungsmachern bei der Arbeit über die Schulter. Waren an der allmorgendlichen Planungssitzungen dabei.

Erhielten in kurzen Vorträgen und während persönlichen Gesprächen einen Einblick in den Berufsalltag von Medienschaffenden. Und sie begaben sich am Nachmittag – ausgerüstet mit Smartphone und Notizblock – als Fotoreporterin auf die Pirsch im Lorrainequartier.

Aufgabe des Tages mit Wettbewerb

Ihre Aufgabe: Aufgeteilt in zwei Teams originelle und stimmungsvolle Aufnahmen zum Thema «Tag der Arbeit» einfangen. Was für Bilder dabei entstanden sind, sehen sie unten. Das Thema «Tag der Arbeit» fotografisch einfangen. So lautete die Aufgabe an die zwei Teams des Schnuppertags bei der BZ-Redaktion.

Verbunden ist diese Aufgabe mit einem Wettbewerb, bei welchem Sie liebe Leserin, lieber Leser miteintscheiden können, welches Team das für Sie beste Bild gemacht hat. Als Belohnung winkt den Schülerinnen der Siegergruppe je einen ProCinema-Kinogutschein. Stimmen Sie ab bis morgen Freitag, 12 Uhr auf Voting.bernerzeitung.ch. (apr)