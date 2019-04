Manor lässt Einkäufe nach Hause liefern

Am Donnerstag eröffnet Manor nach langer Suche in der Stadt Bern ein Warenhaus. Manor bietet den Kunden einen neuen Service an: Sie können sich ihre Einkäufe innerhalb von einer Stunde durch das Start-up Annanow nach Hause oder an einen Ort ihrer Wahl liefern lassen. «Diese Kooperation haben wir bereits bei Jumbo angeboten, meinem früheren Arbeitgeber», erklärt Manor-Chef Jérôme Gilg.