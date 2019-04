Mann von Auto touchiert und verletzt

Am Samstag kurz vor 11.15 Uhr wurde in Biel beim Einkaufscenter Centre Bahnhof auf einem Parkdeck ein Mann von einem Auto touchiert. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Autofahrer im Begriff, aus einem Parkplatz auszufahren, als ein Mann auf dem Parkdeck zu Fuss unterwegs war. Der Mann wurde von dem Auto touchiert. Nachdem der Autolenker sich kurz beim Fussgänger nach dessen Befinden erkundigt hatte, setzte er seine Fahrt fort, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.