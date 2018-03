Mann überfällt Volg und entkommt

Es war ungefähr 19 Uhr, als am Freitagabend ein unbekannter Mann die Volg-Filiale an der Bahnhofstrasse in Kiesen überfiel. Offenbar betrat der Mann den Laden, bedrohte die Angestellte und verlangte Bargeld. Daraufhin gelang es dem Räuber, mit der Beute zu Fuss in unbekannte Richtung zu fliehen. Die Polizei startete zwar sofort eine Suchaktion, konnte den Räuber aber bisher nicht finden.

Der Täter ist gemäss Aussagen 1.85 bis 1.90 Zentimeter gross und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er ist von korpulenter Statur, hat ein rundes Gesicht und spricht Schweizerdeutsch. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine dunkle Kappe, eine dunkle Winterjacke, einen grauen Schal, schwarze Hosen und Turnschuhe.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich zu melden: 031 634'41'11. (chh/pd)