Am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr wurde ein schwer verletzter Mann von Privatpersonen ins Spital eingeliefert. Trotz sofortigen Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der Mann dort verstarb.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. So hatte sich der Mann in der Nacht im Beisein mehrerer Personen in einer Liegenschaft an der Rue Centrale in Moutier aufgehalten, von wo aus er mit Stichverletzungen ins Spital gebracht worden war.