Mann raubt Apotheke aus und flüchtet

Am Mittwochmorgen ereignete sich in einer Bieler Apotheke ein Raubüberfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, habe ein Mann kurz vor 8.30 Uhr das Geschäft an der Poststrasse betreten und eine Mitarbeiterin aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Danach sei er mit der der Beute in Richtung Post geflüchtet.