Mann kappt einen Baum nicht ungestraft

Der Ahorn stört den Mann. Sogar massiv. Denn der Baum versperrt ihm die Aussicht. Problematisch ist das insofern, weil besagter Ahorn hinter einer Hecke in Nachbars Garten steht. Der Mann schreibt seinen Nachbarn: Bitte auf zwei Meter stutzen. Doch der Baum bleibt, wie er ist, und der Blick aus dem Fenster versperrt. Also schreitet der Mann zur Tat. Er schnippelte sich seine Bergsicht wieder frei und den Baum gehörig zusammen.

Die Nachbarn aber haben keine Freude an den Forstarbeiten in ihrem Garten. Sie zeigen den Mann kurzerhand an. Und es beginnt eine der kurioseren Episoden der jüngeren Berner Rechtsprechung.Abgespielt hat sich die Episode bereits vor über einem Jahr. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte sie vor dem Obergericht des Kantons Bern. In einem jüngst veröffentlichten Urteil kommt die höchste kantonale Gerichtsinstanz zu folgendem Verdikt: geringfügige Sachbeschädigung, eine Busse über 100 Franken. Der Mann aus der Region Bern ist damit zum zweiten Mal vor Gericht abgeblitzt. Der Nachbarschaftsstreit ist zum teuren Rechtsstreit geworden.

100 Franken Busse

Doch der Reihe nach. Die Anzeige der Nachbarn hat zur Folge, dass die Staatsanwaltschaft im August 2016 Strafbefehl gegen den Mann erlässt. Im Schreiben wird der Schaden der Schnippel-Aktion mit 800 bis 1000 Franken beziffert. Zahlen, die das Regionalgericht Bern Mittelland später relativiert.

«Die Kammer hat schon gar nicht darüber zu befinden, wer sich wann anständig oder unanständig verhalten hat.»Urteil Obergericht

Das Gericht rollt den Knatsch um den Ahorn im März 2017 auf, nachdem der Mann den Strafbefehl angefochten hat. Es kommt zum Schluss, der Mann hat unbewilligt im fremden Garten mit Säge und Heckenschere hantiert. Der Schaden belaufe sich jedoch auf lediglich 50 Franken. Der Mann wird wegen geringfügiger Sachbeschädigung verurteilt und erhält die 100-Franken-Busse. Ein Schuldspruch, den der Mann nicht auf sich sitzen lässt.

Teures Prinzip

Und so landet der Fall schliesslich beim Obergericht, wo der Mann der Vorinstanz Willkür vorwirft. Und sich auf eine Besonderheit der schweizerischen Gesetzgebung beruft: das Kapprecht. Ein Recht, welches unter gewissen Voraussetzungen erlaubt, Nachbars Pflanzen zu beschneiden, wenn sie auf das eigene Grundstück ragen (siehe Kasten). Doch davon will das Obergericht so gar nichts wissen.

Überhaupt scheint der Nachbarschaftsstreit die Richter einiges an Nerven gekostet zu haben, wie eine Passage aus dem schriftlichen Urteil verdeutlicht: Die Kammer habe nicht über das Nachbarschaftsverhältnis zwischen Beschuldigten und Strafkläger zu befinden. «Und schon gar nicht darüber, wer sich wann anständig oder unanständig verhalten hat.» Die Gartenarbeiten seien nicht durch das Kapprecht gerechtfertigt gewesen.

Auch weil gar keine Äste auf das Grundstück des Beschuldigten ragten. Und selbst wenn, hätte er aufgrund der Eigentumsverhältnisse in den besagten Gärten nicht zur Selbsthilfe schreiten dürfen. Sein Verhalten bezeichnet das Gericht als «unangebracht», die Tat aber nur als Bagatelle. Heisst unter dem Strich: Es bleibt bei den 100 Franken. Zusätzlich sitzt der Mann mittlerweile auf Verfahrenskosten von fast 3000 Franken. (Berner Zeitung)