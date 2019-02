An der Dorfstrasse in Grosshöchstetten ist am Dienstagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Dabei ist ein 52-jähriger Mann gestorben, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Vom Feuer betroffen war vor allem der obere Stock des Gebäudes. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich mehrere Bewohner bereits im Freien. Sie wiesen die Rettungskräfte jedoch daraufhin, dass ein weitere Bewohner noch vermisst werde.

Im Laufe der Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte einen leblosen Mann. Dabei handelt es sich um den gesuchten Bewohner des Hauses, wie die Kantonspolizei schreibt.

Beim Brand ist eine weitere Person verletzt worden. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Für die Bewohner wurde eine vorübergehende Unterbringung organisiert.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. (js)